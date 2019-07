Il fratello di Pogba cerca una squadra vicina a Madrid: Mathias verso il CD Manchego

Fratello maggiore del più noto Paul, Mathias Pogba sta cercando una squadra vicino a Madrid: il CD Manchego è pronto ad accoglierlo.

La famiglia Pogba potrebbe presto riunirsi in . Con Paul sempre pronto a lasciare il per mettersi alla prova con una nuova avventura al , chi è davvero a un passo dal firmare per un club iberico al momento è il fratello Mathias.

Attaccante del Tours, squadra militante nella terza categoria del calcio Francese, il più grande dei fratelli Pogba è infatti vicino al CD Manchego, squadra della terza divisione spagnola.

Una notizia confermata dal direttore del club Carlos Gutiérrez, il quale ha parlato della trattativa ad 'AS'.

"È un'opzione interessante dal punto di vista sportivo perché è un grande attaccante e, inoltre, per la Ciudad Real sarebbe importante dal punto di vista sociale ed economico per ciò che significa avere un cognome come quello di Pogba nel nostro team. Stiamo aspettando il suo ok".

Club situato nel comune di Ciudad Real, a poco più di 180 chilometri da Madrid, il CD Manchego permetterebbe così a Mathias Pogba di tornare in Spagna dopo 10 anni. Nel 2009 l'attaccante lasciò infatti il Juvenil A per i francesi del Quimper FC.

Un ritorno nella penisola iberica che permetterebbe inoltre al classe 1990 di vivere vicino al fratello Paul, nel caso in cui quest'ultimo dovessere concretizzare il suo trasferimento al Real Madrid.

Uno scenario del quale ha parlato anche 'AS', secondo cui il più grande dei fratelli Pogba non avrebbe ancora firmato con il Manchego solamente perché spera di ricevere un'offerta proveniente da un club ancora più vicino a Madrid.