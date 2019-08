Frasi discriminatorie, il presidente dello Schalke sospeso... dal suo stesso club

Il Consiglio d'onore dello Schalke 04 ha deciso di sospendere temporaneamente, per tre mesi, Clemens Tonnies.

Tre mesi di sospensione per Clemens Tonnies, presidente dello 04. E' stato il Consiglio d'onore del club tedesco ad annunciare tale decisione a seguito di una riunione straordinaria voluta per delle frasi di discriminazione razziale pronunciate dallo stesso numero uno del club.

Giovedì scorso, a margine di un discorso pubblico sui cambiamenti climatici, il presidente dello Schalke aveva evidenziato come invece di aumentare le tasse sarebbe meglio finanziare la costruzione di 20 centrali all'anno in Africa:

"In questo modo gli africani la smetterebbero di abbattere alberi e produrre figli quando fa buio".

Indignazione in e polemiche che stanno andando avanti anche dopo la pena comminata dal consiglio dello Schalke, composto da tre giudici, un commercialista e un pastore evangelico. Tonnies è finanziatore del club da 25 anni, nonchè presidente del consiglio di sorveglianza.

Tonnies ha violato lo status del club e i piani altissimi non hanno potuto non prendere un provvedimento. Diverse associazioni e media tedeschi continuano però a chiedere l'addio alla società: le scuse e i tre mesi di sospesione non hanno minimamente placato gli animi.

Intanto la commissione etica della federazione ha aperto un'inchiesta per valutare ulteriori provvedimenti. Processo di quattro ore e mezza per Tonnies, con lo Schalke che ha comunque evitato di bollare tutto come razzismo: