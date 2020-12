Frappart nella storia dopo Juve-Dinamo Kiev, Bonucci: "I fatti sono i cambiamenti"

Stephanie Frappart è diventata, in occasione di Juventus-Dinamo Kiev, la prima donna a dirigere una sfida di Champions League.

Quella che mercoledì sera ha visto impegnata la contro la , è stata una partita di fatto storica. Per la prima volta infatti, la direzione del match di è stata affidata ad un arbitro donna: Stephanie Frappart.

Il fischietto francese non solo ha arbitrato in maniera perfetta, ma si è confermata come una degli arbitri in più grande ascesa.

La sua è stata una carriera straordinaria che l’ha portata a stabilire tanti primati. Diventata nel 2014 la prima donna a dirigere una partita della Ligue 2, ha esordito in nel 2019 (primo arbitro donna a farlo) e da lì il grande salto all’esordio europeo è stato breve.

Nell’estate del 2019 le è stata infatti affidata la sfida di Supercoppa Europea - e lo scorso 22 ottobre è arrivato anche l’esordio in .

Anche Leonardo Bonucci, che contro la Dinamo Kiev ha indossato la fascia di capitano al braccio, dopo il triplice fischio finale ha voluto ricordare l’importanza il debutto della Frappart in Champions League con un Tweet.