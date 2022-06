Francia-Italia Under 19 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Italia e Francia sono già qualificate alle semifinali, ora lo scontro diretto per definire la prima classificata: le info su come seguire la gara.

FRANCIA-ITALIA UNDER 19: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Francia-Italia Under 19

: Francia-Italia Under 19 Data : 24 giugno 2022

: 24 giugno 2022 Orario : 17.30

: 17.30 Canale tv : RaiSport+HD

: RaiSport+HD Streaming: Rai Play

L'Italia è in semifinale agli Europei Under 19. Grazie al successo contro Slovacchia e Romania, infatti, gli azzurrini hanno ottenuto il pass per il turno successivo al pari della Francia, prossima avversaria nei gironi, così da determinare prima e seconda in classifica.

Non solo le semifinali per l'Italia, che con le due vittorie nel girone A ha ottenuto anche la qualificazione per i Mondiali Under 20 del 2023. Transalpini avanti per goal realizzati, dunque la formazione di Nunziata dovrà per forza battere i pari età per chiudere al primo posto.

Con un pari o una sconfitta sarà la Francia a chiudere prima e sfidare la seconda del gruppo B, ovvero una tra Serbia, Austria, Inghilterra e Israele. La Nazionale azzurra Under 19 non vince gli Europei dal 2003, quando in squadra c'erano giocatori come Chiellini, Pazzini ed Aquilani.

L'articolo prosegue qui sotto

Qui potrete trovare tutte le informazioni utili su Francia-Italia Under 19: dalla diretta tv alla diretta streaming, fino alle formazioni.

ORARIO FRANCIA-ITALIA UNDER 19

Francia-Italia Under 19 si giocherà nel pomeriggio di venerdì 24 giugno 2022 alla MOL Arena di Dunajská Streda, in Slovacchia. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 17.30.

DOVE VEDERE FRANCIA-ITALIA UNDER 19 IN DIRETTA TV

Francia-Italia Under 19 sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis e in esclusiva, su RaiSport+HD, al canale numero 58 del Digitale Terrestre o 227 di Sky.

FRANCIA-ITALIA UNDER 19 IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere a Francia-Italia Under 19 anche in diretta streaming tramite Rai Play, il servizio messo a disposizione dalla Rai e utilizzabile sia scaricando l'app su una smart tv, sia tramite pc (sito o app).

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-ITALIA UNDER 19

FRANCIA (4-3-3): Lo-Tutala; Zokrou, Doukoure, Touré, Semedo; Ba, Adeline, Da Silva; Virginius, Bonny, Tchaouna.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Ambrosino, Nasti.