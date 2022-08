Denis Franchi lascia il PSG: ufficiale il trasferimento del portiere italiano al Burnley

L'estremo difensore italiano lascia la capitale francese, dove giocava dal 2019, e approda in Championship inglese: ha firmato per tre anni.

Cambio di maglia (e di campionato) per il portiere italiano Denis Franchi. Il classe 2002, infatti, saluta la Ligue, e il PSG, per trasferirsi al secondo piano del calcio inglese per sposare il progetto del Burnley.

L'estremo difensore nostrano ha sottoscritto un contratto di durata triennale con opzione per il quarto anno, archiviando la sua esperienza in quel di Parigi dopo tre stagioni.

Una storia decisamente particolare, e da raccontare, la sua, che solamente quattro anni fa muoveva i primi passi nel Prata Falchi, formazione dilettantistica della Promozione della provincia di Pordenone.

E' l'Udinese a studiarne e intuirne le potenzialità mettendolo sotto contratto prima di inserirlo nella formazione Under 17. Una prima annata così così e poi una seconda di profilo decisamente più elevato, ma quella friulana si rivela una pura tappa di transizione.

La vera sliding door di questo suo primo breve scorcio di carriera, però, è rappresentata da un torneo che Franchi disputa in quel di Nantes, dove le sue prestazioni catturano l'attenzione degli scout del PSG.

E così, nell'estate del 2019, il grande sogno diventa realtà: dal calcio dilettantistico alle sedute di allenamento al fianco di Mbappé, Neymar, Cavani e Di Maria. Semplicemente, una favola.

Pur giocando nell'Under 19, lo spogliatoio e il campo della prima squadra, diventano per lui un luogo di abituale frequentazione e in diverse occasioni viene convocato da Pochettino che lo porta in panchina nella gara di Champions contro il City dello scorso novembre, oltre a quella contro il Reims, quando il ko di Donnarumma gli aveva spianato la strada al ruolo di vice Navas.

Decisamente niente male per uno che aveva iniziato facendo l'attaccante prima di scoprire la propria vera e naturale collocazione. Quella che, insieme alle sue grandi qualità, l'ha portato a difendere i colori del PSG e ora lo proietta verso un nuovo capitolo, tutto in salsa inglese.