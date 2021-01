Frabotta è una conferma: arriva il primo goal con la Juventus

Il terzino bianconero è il più giovane italiano dai tempi di Kean a segnare un goal per la Juventus: arma in più per Pirlo.

Morata su rigore, dunque Gianluca Frabotta. E' l'esterno sinistro a segnare il raddoppio nel match di Coppa tra e , di fatto la sua prima marcatura con la principale squadra bianconera, dopo il goal segnato al con la maglia dell'Under 23.

Altalenante nelle sue prestazioni durante l'annata 2020/2021, per Frabotta l'essersi sbloccato potrebbe portare a più consapevolezza, arma in più per il proseguo della stagione per Pirlo, nonostante sulla corsia mancina sia previsto il ritorno di Alex Sandro.

Classe 1999, Frabotta è tra l'altro il più giovane italiano a segnare con la maglia della Juventus da Kean: il bomber del , sbocciato in quel di Parigi, era riuscito a segnare per l'ultima volta con i bianconeri nel 2019 prima di partire verso nuove destinazioni.

Vincitore dello Scudetto lo scorso anno grazie ad una presenza nell'ultima gara di campionato contro la , Frabotta si era messo in mostra con la maglia dell'Under 23 dopo la gavetta con le casacche di Pordenone e Renate. Tra necessità e speranza, Pirlo ha puntato su di lui, stabilmente in prima squadra.

Per Frabotta il 2021 sarà un importante banco di prova non solo con la casacca del team piemontese, ma anche con quella azzurra: è stato convocato con la Nazionale Under 21 a fine autunno, giocando contro e Lussemburgo, con la speranza di essere convocato al prossimo Europeo di categoria.

Con il ritorno di Alex Sandro, ma anche vista la duttilità di Danilo e Cuadrado, gli spazi per Frabotta potrebbero ridursi fortemente, ma vista la stagione ancora lunga nelle tre competizioni da qui a maggio, per l'esterno ci saranno opportunità, con un po' di consapevolezza in più dopo il primo goal ufficiale in prima squadra.