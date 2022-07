Probabili formazioni Wolfsberger-Milan: Leão torna titolare, Rebic prima punta

Amichevole in terra austriaca per il Milan: contro il Wolfsberger fiducia a Rebic al posto di Giroud, Leão titolare sulla trequarti sinistra.

Prosegue l'estate itinerante del Milan, tra amichevoli ed esperimenti da attuare per farsi trovare pronti al via della nuova stagione: stavolta i rossoneri sono di scena in Austria per affrontare il Wolfsberger.

Obiettivo riscatto per i campioni d'Italia in carica, sconfitti per 3-2 in Ungheria dal Zalaegerszegi: prima mezz'ora da incubo per Giroud e compagni, la cui reazione non ha però evitato uno scivolone inatteso contro una compagine certamente meno quotata.

Tante le insidie nascoste anche all'interno della sfida col Wolfsberger, più avanti nella preparazione rispetto ai ragazzi di Pioli: gli austriaci hanno già disputato (e vinto) un turno della coppa nazionale, mentre all'esordio in campionato lo scorso 23 luglio è arrivato un 1-1 interno con lo Sturm Graz.

Per l'occasione, Pioli dovrebbe concedere un po' di riposo a Giroud, almeno dall'inizio: spazio a Rebic nel ruolo di prima punta, supportato da Saelemaekers, Adli e da Leão, quest'ultimo al rientro tra i titolari dopo la mezz'ora disputata in Ungheria.

Bennacer e Krunic scudieri della difesa a quattro, composta da Calabria, Kalulu, Tomori ed Hernandez. Tra i pali si rivede Maignan, anch'egli entrato all'ora di gioco sabato scorso e desideroso di blindare a tripla mandata la sua porta per continuare nel solco scavato fino a qualche settimana fa.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBERGER-MILAN

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Adli, Leão; Rebic. All. Pioli