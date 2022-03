La Roma di José Mourinho torna in campo in Conference League, nella gara d'andata degli ottavi di finale. La formazione giallorossa affronta ad Arnhem, in Olanda, il Vitesse nella prima delle due sfide che mette in palio la qualificazione ai quarti.

I capitolini hanno conquistato l'accesso diretto agli ottavi grazie al primo posto nel Gruppo C conquistato all'ultima giornata ai danni del Bodo/Glimt. Il Vitesse, invece, ha battuto il Rapid Vienna grazie al 2-0 al ritorno, dopo il ko per 2-1 all'andata, negli spareggi dopo aver superato il Tottenham nel Gruppo G, eliminando gli Spurs.

Il Vitesse si schiera con il 3-5-2 disegnato dall'allenatore tedeco Thomas Letsch. Nella linea a tre, davanti a Houwen, c'è l'ex Empoli e Fiorentina Rasmussen insieme a Oroz e Doekhi. In mezzo al campo spazio a Bero, Tronstad e Domgjoni. In avanti tocca a Grbic e Openda, con Dasa e Wittek sulle fasce.

Mourinho è intenzionato a non fare turnover nella sfida di Arnhem e puntare sull'undici tipo. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Kumbulla. In mezzo al campo Sergio Oliveira e Mkhitaryan, con Cristante e Veretout in panchina, e la coppia Karsdorp-Vina sugli esterni. Pellegrini e Zaniolo agiranno alle spalle del confermatissimo Abraham, match winner contro l'Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI VITESSE-ROMA

VITESSE (3-5-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.