La Juventus, reduce dai pareggi in campionato contro Atalanta e Torino, si rituffa in Champions League dove fa visita al Villarreal nell'andata degli ottavi di finale.

Tanti i problemi di formazione per Allegri che deve fare a meno di Chiellini, Rugani, Bernardeschi e Dybala oltre che ovviamente di Federico Chiesa, la cui stagione è già finita da tempo. Bonucci e Pellegrini sono convocati ma andranno in panchina. Il tecnico sembra quindi orientato a tornare sul 4-4-2.

In difesa quindi De Sciglio dovrebbe agire sulla destra con Alex Sandro a sinistra, in mezzo accanto a De Ligt ci sarà Danilo che rientra dopo il turno di squalifica scontato in campionato. A centrocampo Arthur e Locatelli sono favoriti su Zakaria e Rabiot, Cuadrado e McKennie agiranno sugli esterni. In attacco Morata affiancherà Vlahovic, quest'ultimo al debutto assoluto in Champions League.

Emery non ha a disposizione il bomber Gerard Moreno, al suo posto il nuovo acquisto Lo Celso insieme a Danjuma, che ha già castigato l'Atalanta nella fase a gironi. L'ex Napoli Albiol guida la difesa, Iborra e Parejo diga a centrocampo. Sugli esterni Chukwueze e Alberto Moreno.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL-JUVENTUS

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Iborra, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, McKennie; Vlahovic, Morata.