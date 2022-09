I nerazzurri sono costretti a vincere in Repubblica Ceca per stare al passo di Bayern e Barcellona. Inzaghi ha il dubbio a destra, Correa in attacco.

Per tenere il passo di Bayern Monaco e Barcellona, le favorite d’obbligo per il passaggio del turno, l’Inter ha un solo modo: non perdere punti contro quella che sulla carta è la quarta forza del girone di Champions League. La trasferta a Plzen nella seconda giornata del gruppo C vede i nerazzurri già spalle al muro: la sconfitta interna con il Bayern rappresenta già uno scoglio verso la qualificazione agli ottavi e, oltre ad eventuali miracoli all’Allianz Arena o al Camp Nou, battere il Viktoria è più che necessario. Nonostante sia stato seppellito di goal a Barcellona (5-1 alla prima), il gruppo ceco può rappresentare un’insidia per Simone Inzaghi e i suoi uomini, chiamati a non abbassare la guardia. Con Lukaku unico assente di spicco, sarà Correa a spalleggiare Lautaro nella coppia offensiva, mentre Dzeko potrebbe partire dalla panchina. Dubbio anche a destra, con Dumfries leggermente avanti su Darmian. Tra i pali l’altro ballottaggio che vede Onana in vantaggio su Handanovic. Per il resto nessuna sorpresa attesa: Barella e Calhanoglu ai lati di Brozovic, Gosens a sinistra, Skriniar, Bastoni e de Vrij al centro della difesa. Plzen che punta su Chory in attacco, osservato speciale, con Vykanova, Sikora e Mosquera a supporto. Bucha e Kalvach in mediana, Pernica ed Hejda coppia centrale, con Havel e Jemelka che completano la linea davanti a Stanek. LE PROBABILI FORMAZIONI DI VIKTORIA PLZEN-INTER VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Bucha, Kalvach; Vlkanova, Sykora, Mosquera; Chory. All. Bilek INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Correa. All. Simone Inzaghi Scelti da Goal Champions League: calendario e gironi

