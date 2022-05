Sfida tra amici e connazionali al 'Bentegodi' di Verona. L'Hellas di Igor Tudor ospita il Torino di Ivan Juric nell'ultima gara casalinga della stagione 2021/2022: le due squadre vanno a caccia del record.

Juric torna per la prima volta da avversario a Verona dopo il biennio incredibile alla guida degli scaligeri. Il tecnico del Torino affronta il suo connazionale Tudor, autore di un'annata fantastica: in palio c'è il nono posto e il record di punti. I gialloblù vogliono superare la sogna di 54 di Andrea Mandorlini: per farlo servono tre punti negli ultimi 180 minuti.

Verona e Torino sono entrambe reduci da una sconfitta. Gli scaligeri hanno perso in casa contro il Milan per 3-1, il Torino è caduto tra le mura amiche contro il Napoli per effetto della rete di Fabian Ruiz.

Le due squadre hanno pareggiato in ben sette degli ultimi nove incroci in Serie A, con un successo per parte. Il Verona non perde al 'Bentegodi' contro il Torino da quattro gare, con tre pari e un successo, dopo un filotto di cinque vittorie di fila dei granata.

Tudor deve rinunciare all'infortunato Barak (problema al piede) e allo squalificato Faraoni. Per il resto, nessun esperimento ma formazione tipo con Gunter, Ceccherini e Casale davanti a Montipò. A destra ci sarà Depaoli al posto di Faraoni, con Lazovic sull'altro versante. Tameze e Ilic in mezzo, con Caprari e Lasagna alle spalle di Simeone. Tornano tra i convocati Sutalo e Dawidowicz.

Nel Torino si registra il rientro di Lukic, che si riprende un posto in mezzo al campo accanto a Ricci. Spazio ad Aina sulla destra al posto di Singo, mentre in difesa c'è Zima a sostituire Bremer (stagione finita). Con il ceco ci saranno Izzo e Rodriguez davanti a Berisha, favorito su Milinkovic-Savic. Vojvoda agirà a destra, mentre alle spalle di Belotti ci saranno Praet e Brekalo.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All. Tudor

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric.