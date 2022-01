Probabili formazioni Verona-Salernitana: Pandur in porta, Djuric guida l'attacco granata

Prima in dubbio, poi prima gara a "sbloccare" la situazione di stallo in Serie A: Verona-Salernitana chiuderà la domenica di gioco nel massimo campionato, ma non mancheranno i temi di discussione legati principalmente alle assenze nelle due formazioni.

I gialloblù, scesi regolarmente in campo contro lo Spezia nonostante il numero dei giocatori indisponibili, hanno conquistato la prima vittoria del loro 2022 battendo i bianconeri per 1-2 grazie alla doppietta di Caprari. La formazione di Tudor, attualmente, si trova undicesima in classifica.

La Salernitana, invece, non gioca dallo scorso 17 dicembre, in casa contro l'Inter: da lì in poi due match non disputati, contro Udinese e Venezia, e un cambio societario in mezzo. Quella contro il Verona sarà, oltre che la prima partita del 2022, anche la prima del nuovo presidente Iervolino, che ha lanciato messaggi di speranza in ottica salvezza.

Nella formazione di Tudor spazio ancora a Pandur da titolare tra i pali: il portiere croato classe 2000, che sostituisce Montipò, si è comportato bene contro lo Spezia e avrà un'altra possibilità di dimostrare il suo valore. In difesa andranno Casale, Gunter e Ceccherini. In mediana Tameze, Ilic, Veloso e Lazovic agiranno alle spalle di Barak e Caprari. L'unica punta sarà Simeone.

Nella Salernitana Fiorillo favorito su Belec, con Delli Carri, Gyomber e Veseli che comporranno la linea di difesa. Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos e Zortea giocheranno in mediana alle spalle di Bonazzoli, sicuro del posto, e Djuric, in vantaggio su Gondo per una maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-SALERNITANA

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Veseli; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Zortea; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono.