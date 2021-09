La Roma ha vinto fin qui tutte le gare di Conference League e Serie A: di fronte un Verona che si è appena affidato a Tudor.

C'è il Verona nella strada di Mourinho, assoluto protagonista dell'estate italiana. La Roma ha infatti ottenuto sei vittorie su sei tra Conference League e Serie A, decisa a confermare la vetta della classifica con la trasferta del Bentegodi.

Tudor, tecnico del Verona, propone Simeone e Lasagna in avanti, mentre Tameze e Barak saranno gli interni. Montipò in porta, difeso da Dawidowicz, Gunter e Magnani. Sulle fasce di centrocampo spazio per Faraoni e Lazovic. Panchina per Caprari.

Nella Roma c'è di nuovo Abraham come punta titolare, supportato da Pellegrini, Zaniolo ed El Shaarawy. Tra i pali Rui Patricio, che sarà difeso da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Calafiori. Cristante e Veretout in mediana, fuori Villar e Shomurodov.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Simeone.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.