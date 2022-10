Probabili formazioni Verona-Roma: Spinazzola ko, gioca Zalewski

Giallorossi in casa del Verona senza Spinazzona, ma con Zalewski sulla corsia di sinistra: in mediana c'è Camara. Verona con Kallon, Verdi e Henry.

Al Bentegodi di Verona va in scena il primo dei due Monday Night del dodicesimo turno di Serie A. La Roma di José Mourinho cerca punti pesanti in terra scaligera per provare il doppio sorpasso in classifica ai danni di Inter e Lazio.

Giallorossi sulle note dell'ormai proverbiale 3-4-2-1: il peso dell'attacco sarà tutto sulle spalle di Abraham, sorretta in rifinitura dalla coppia Zaniolo-Pellegrini. A centrocampo riconferma per Camara al fianco di Cristante, a destra gioca Karsdorp, mentre a sinistra chance per Zalewski dopo il problema muscolare che ha messo ko Spinazzola. In difesa, il solito terzetto composto da Mancini, Smalling e Ibanez a protezione della porta di Rui Patricio.

Modulo a specchio per il Verona di Bocchetti: Henry riferimento avanzato con Kallon e Verdi tra le linee. Tameze-Veloso in mediana, Faraoni e Depaoli ad agire sulle corsie esterne. Hien, Gunter e Ceccherini compongono la difesa a tre. Tra i pali c'è Montipò.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ROMA

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Kallon, Verdi; Henry.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.