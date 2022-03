La vittorie di Milan e Juventus rispettivamente contro Empoli e Sampdoria non hanno fatto altro che mettere ulteriore pressione al Napoli: ora i rossoneri sono a +6 proprio sugli azzurri, mentre i bianconeri fanno sentire il loro fiato sul collo ad una sola lunghezza di distanza.

Per riscattare il passo falso nello scontro diretto con la capolista di una settimana fa, i ragazzi di Spalletti devono ottenere il bottino pieno in quel di Verona: impresa per nulla facile, alla luce del rendimento della formazione allenata da Igor Tudor, vera e propria rivelazione con ben 41 punti all'attivo ed un sogno chiamato Europa.

Il tecnico croato è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori: l'unico dubbio riguarda la trequarti, dove Barak dovrebbe avere la meglio sulla concorrenza di Lasagna per giocare accanto a Caprari, alle spalle di Simeone (a segno nell'1-1 dell'andata al 'Maradona'). Faraoni e Depaoli gli esterni, con Tameze e Ilic nella zona centrale del campo. Trio difensivo composto da Casale, Günter e Ceccherini, tra i pali Montipò.

Qualche ballottaggio in più tra le fila del Napoli, che si prepara a riaccogliere Anguissa nell'undici titolare dopo quasi un mese: l'ultimo gettone dal 1' risale allo scorso 17 febbraio sul campo del Barcellona, mentre in campionato manca addirittura dal 22 dicembre. Lobotka partner del camerunese, panchina per Fabian Ruiz.

Dovrebbe restare fuori, almeno inizialmente, anche Insigne: Politano favorito per giocare a sinistra, con Lozano a destra e Zielinski al centro della trequarti dietro a Osimhen. Nessuna sorpresa nella difesa protettrice della porta di Ospina.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Politano; Osimhen. All. Spalletti