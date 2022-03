Verona-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Napoli

Data: 13 marzo 2022

Orario: 15.00

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Europa League o Conference League da una parte. Scudetto dall'altra. Verona e Napoli scendono in campo per un match essenziale alle ambizioni di entrambe, valido per la 29esima giornata di Serie A. Ultime gare di campionato per le due formazioni, allenate rispettivamente da Tudor e Spalletti: non si può sbagliare.

Segui Verona-Napoli solo su DAZN: attiva ora

Il Verona ha superato quota 40 e punta ad un posto in Europa, tra il quinto e il settimo ed è reduce dal pareggio contro la Fiorentina, anch'essa impegnata nella corsa continentale. Sconfitta nell'ultimo turno invece per il Napoli, che ha perso lo scontro diretto contro il Milan scivolando a -3 dalla vetta.

Attualmente il Verona è nono con 41 punti, ma il settimo posto è a poca distanza: per continuare a combattere il pareggio non sembra però servire. Stesso discorso per il Napoli di Spalletti, impossibilitato ad ottenere qualcosa di diverso rispetto al successo, anche considerando il ritorno della Juventus, ora a -4.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili sulla partita tra Verona e Napoli: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO VERONA-NAPOLI

A che ora si gioca la sfida tra Verona e Napoli? Alle ore 15 di domenica 13 marzo 2022. L'appuntamento è al Bentegodi di Verona per il 29esimo turno della stagione di Serie A.

DOVE VEDERE VERONA-NAPOLI IN TV

Verona-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva tv da DAZN: per assistere al match servirà dunque essere in possesso di una smart tv di ultima generazione collegata ad internet con l'app presente. L'alternativa è quella ci collegare il dispositivo tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon FIrestick e Google Chromecast.

VERONA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

La partita tra Verona e Napoli è disponibile sull'app di DAZN, scaricabile o utilizzabile su tablet e smartphone. In alternativa basta accedere al sito ufficiale tramite pc e notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Verona-Napoli su DAZN sarà Stefano Borghi. Al suo fianco come commentatore tecnico per la sfida del Bentegodi il Tir, Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire tutti i dettagli della partita tra Verona e Napoli su GOAL, tramite la nostra telecronaca aggiornata in tempo reale: via con statistiche e curiosità, dunque spazio per le formazioni ufficiali e il racconto della gara fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-NAPOLI

L'unico dubbio di Tudor sembra essere quello tra Lasagna e Barak, con il primo favorito sul secondo, al rientro dopo i problemi fisici. Per il resto dentro Caprari e Simeone, con Faraoni e Depaoli esterni di centrocampo. In difesa Casale, Ilic in mezzo con Tameze. Ceccherini, Gunter e Montipò regolarmente titolari.

L'articolo prosegue qui sotto

Dall'altra parte Osimhen guiderà l'attacco davanti a Lozano, Insigne ed Elmas: fuori Mertens. In mezzo torna Anguissa al fianco di Lobotka, con Ospina in porta. Retroguardia composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui. Fabian Ruiz può partire dalla panchina.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Elmas, Insigne; Osimhen.