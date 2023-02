Probabili formazioni Verona-Lazio: Immobile titolare in campionato dopo tre settimane

La Lazio fa visita al Verona nel lunedì del 21° turno di Serie A: corsa Champions e salvezza si incrociano al 'Bentegodi'.

Sono venticinque i punti che separano il Verona dalla Lazio, alle prese con obiettivi di diversa natura: se con l'arrivo in panchina di Zaffaroni gli scaligeri si sono rilanciati alla grande nella lotta per non retrocedere, i biancocelesti hanno l'obbligo di tornare alla vittoria per non perdere terreno in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

I gialloblu hanno racimolato otto punti nelle ultime cinque partite, battendo sia Cremonese che Lecce negli scontri diretti casalinghi; quattro risultati utili di fila in campionato per la Lazio, reduce però dall'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia per mano della Juventus dopo una brutta prestazione.

Proprio all'Allianz Stadium era tornato nell'undici titolare Ciro Immobile, confermato anche a Verona: una presenza dal 1', in Serie A, manca dallo scorso 15 gennaio, giorno dell'infortunio muscolare rimediato al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Felipe Anderson e Zaccagni sulle corsie esterne offensive. Conferma anche per Luis Alberto e Casale, quest'ultimo ex di turno.

Zaffaroni col 3-4-2-1: Lazovic e uno tra Ngonge e Braaf a supporto del 'pivot' Djuric, punto di riferimento in attacco. Chance per Sulemana o Duda in mediana, Doig a sinistra. Hien tra Magnani e Ceccherini a difesa della porta di Montipò. Non convocato Dawidowicz per un affaticamento muscolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-LAZIO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Lazovic, Braaf; Djuric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.