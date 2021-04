Formazioni Verona-Fiorentina: Bessa dal 1', Ribery con Vlahovic

La Fiorentina cerca punti vitali per allontanare lo spettro Serie B: Iachini ritrova Amrabat. Verona con le frecce Dimarco-Lazovic.

Dopo la sconfitta in rimonta subita per mano della Sampdoria, il Verona cerca riscatto - seppur consapevole di una situazione di classifica più che mai tranquilla - ospitando una Fiorentina in forte crisi di risultati, per nulla rinvigorita dall'arrivo di Iachini in panchina.

Juric conferma il classico 3-4-2-1. In difesa Gunter con Dimarco e Dawidowicz. Sulle fasce il tecnico croato si affida a Lazovic e Faraoni, mentre nel mezzo ci saranno Ilic e Tameze. Lasagna unica punta, alle sue spalle liberi di agire Bessa e Barak.

La Fiorentina, in ritiro punitivo dopo il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo, si gioca tantissimo sul palcoscenico del "Bentegodi". Non ci sarà Milenkovic, squalificato. Difesa a tre composta da Caceres, Pezzella e Martinez Quarta.

A centrocampo sulle corsie laterali Venuti a destra e Biraghi a sinistra. In mezzo al campo Bonaventura a comporre il trio in con Amrabat e Pulgar (Castrovilli in panchina). Davanti, manco a dirlo, Ribery e Vlahovic.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, M. Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery.