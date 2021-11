Probabili formazioni Verona-Cagliari: Keita titolare

Il Verona di Igor Tudor vuole subire ripartire dopo il passo falso di Marassi contro la Sampdoria. Al 'Bentegodi' va in scena la sfida contro il Cagliari, penultimo in classifica e a caccia disperata di punti salvezza. Le due formazioni si affrontano nell'anticipo della 15esima giornata di Serie A, turno infrasettimanale del campionato italiano 2021/2022.

Gli scaligeri hanno perso in rimonta al 'Ferraris' contro la Samp di D'Aversa, facendosi rimontare il vantaggio iniziale firmato nel primo tempo da Tameze. Le reti di Candreva, Ekdal e Murru hanno ribaltato il risultato, fermando a cinque la serie di risultati utili consecutivi del Verona. I gialloblù sono al decimo posto della classifica, a 19 punti insieme all'Empoli.

Discorso diverso per il Cagliari, reduce da due pari di fila contro Sassuolo e Salernitana. La formazione sarda non riesce a portare a casa il bottino pieno dal 17 ottobre scorso, quando si impose col risultato di 3-1 proprio sulla Sampdoria: quella contro i blucerchiati è l'unica vittoria in campionato in questa stagione della squadra allenata da Walter Mazzarri.

Tudor Ceccherini al centro della difesa, con Dawidowicz e Casale che andranno a completatre il terzetto. Tutto confermato sulle fasce, con Faraoni e Lazovic dall'inizio, mentre al centro Tameze potrebbe far nuovamente coppia con capitan Veloso. In avanti Barak e Caprari agiranno sulla trequarti, alle spalle di Simeone.

Nel Cagliari spicca l'assenza di Cragno, rimasto a casa per motivi familiari. Al suo posto sarà Radunovic a difendere i pali della porta rossoblù. Ancora fuori Faragò e Godin, con Ceppiteli e Carboni al centro della difesa e Caceres-Lykogiannis sulle corsie esterne. A centrocampo Grassi insidia Strootman, al momento favorito per una maglia da titolare. Nandez e Dalbert saranno gli esterni mentre in avanti è aperto il ballottaggio con una maglia da assegnare: Keita Balde è favorito su Pavoletti per il posto accanto a Joao Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-CAGLIARI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Dalbert; João Pedro, Keita.