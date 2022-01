Il 23° turno di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera tra Verona e Bologna. Al 'Bentegodi', gli scaligeri ospitano i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, a caccia della prima vittoria in campionato nel 2022.

La squadra di Tudor ha riscattato la sconfitta a sorpresa in casa contro la Salernitana con il convincente successo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Grande protagonista è stato il centrocampista ceco Antonin Barak, autore di una prestazione super con tre goal e un assist. Il Verona ha conquistato nel nuovo anno solare sei punti sui nove disponibili, con il successo sul campo dello Spezia nel turno dell'Epifania a completare il quadro. I gialloblù occupano la decima posizione in classifica con 30 punti.

Tre in più del Bologna, che da inizio gennaio ha rimediato due sconfitte in altrettante sfide disputate, a Cagliari e in casa contro il Napoli. L'obiettivo è tornare al successo, già a partire dalla trasferta di Verona. L'ultima vittoria dei felsinei è arrivata lontano dal 'Dall'Ara': il 22 dicembre scorso, la squadra di Mihajlovic si era imposta con un netto 3-0 sul campo del Sassuolo di Dionisi.

Nel Verona, Ceccherini stringe i denti e completa il terzetto difensivo con Casale e Gunter. In mezzo al campo, Tudor recupera Ilic dopo la squalifica, con l'ex Manchester City che farà coppia con Veloso. Faraoni e Lazovic agiranno sugli esterni, con Barak e Caprari sulla trequarti alle spalle di Simeone.

Mihajlovic deve rinunciare allo squalificato Soumaoro e rilancia in difesa Bonifazi. Al suo fianco ci saranno Medel e Theate. In casa rossoblù c'è da registrare l'assenza di De Silvestri, che sarà rimpiazzato da Skov Olsen sulla corsia di destra, con Hickey che agirà sull'altra fascia. In mezzo gioca Dominguez, che ha un problema alla spalla e sarà operato nei prossimi giorni. In avanti, Orsolini è sicuro di un posto mentre resta in dubbio la presenza dal 1' di Arnautovic, ancora alle prese con problemi fisici.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-BOLOGNA

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

BOLOGNA (3-5-1-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini; Arnautovic. All. Mihajlovic