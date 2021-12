Archiviata l'eliminazione dalla Champions League, l'Atalanta torna a sintonizzarsi sull'obiettivo Serie A.

I nerazzurri sono chiamati all'esame Verona sul terreno del Bentegodi. La squalifica di Malinovskyi, spinge Gasperini verso il rilancio di Pasalic dal primo minuto alle spalle di Muriel e Zapata.

A centrocampo si rivede Hateboer dall'inizio con Zappacosta a sinistra. In mezzo chance per Koopmeiners. In difesa potrebbe riposare Demiral con l'inserimento di Djimsiti al fianco di Toloi e Palomino. Musso in porta.

Di fronte c'è il Verona di Tudor, galvanizzato dall'incredibile rimonta sul campo del Venezia. In attacco ci sarà, ovviamente, l'eroe del 'Penzo' Simeone, innescato dal duo Barak-Caprari.

A centrocampo spazio all'ex Tameze al fianco di Veloso, mentre sugli esterni agiranno Faraoni e Lazovic. In difesa pacchetto a tre con Ceccherini, Magnani e Casale, chiamati a schermare la porta di Montipò.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ATALANTA

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Magnani, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini.