Sfida salvezza in Laguna dove il Venezia, reduce da cinque sconfitte consecutive e attualmente penultimo, ospita l'Udinese per la trentaduesima giornata di Serie A.

Problemi in porta per Zanetti, che tra i pai deve affidarsi ancora a Maenpaa considerate le assenze di Romero e Lezzerini. Caldara guiderà la difesa, mentre a centrocampo la regia è affidata a Vacca. Davanti rientra Henry nel tridente con Aramu e Okereke.

L'articolo prosegue qui sotto

Consueto 3-5-2 per Cioffi che non avrà a disposizione lo squalificato Pereyra. In attacco quindi spazio a Deulofeu accanto all'intoccabile Beto, autore di una tripletta nell'ultima gara contro il Cagliari.

Molina e Udogie sulle fasce, a centrocampo Arslan agirà da mezzala con Makengo. Pablo Marì guida una difesa completata da Becao e Zeegelaar.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-UDINESE

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marí, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.