PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-SPEZIA

Il Venezia ospita lo Spezia allo stadio Penzo per la quarta giornata di Serie A: diversi cambi per parte rispetto al weekend scorso.

Il Venezia ospita lo Spezia allo stadio "Pier Luigi Penzo" per la quarta giornata di Serie A, la prima in assoluto in questa stagione disputata nell'impianto sportivo della laguna veneziana.

I padroni di casa, che chiaramente vivranno con grande emozione il match, sono reduci dalla prima vittoria dal ritorno in massima serie maturata sul campo dell'Empoli nello scorso weekend: per i bianconeri, invece, solo un punto nelle prime tre giornate, all'esordio contro il Cagliari.

Zanetti cambia alcuni degli interpreti scesi in campo al Castellani: in porta confermato Maenpaa, con una difesa composta da Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Molinaro, che dovrebbe prendere il posto di Schnegg. In mediana Crnigoj favorito su Heymans (con Fiordilino out), con Vacca e Busio sicuri del posto da titolare.

Nel tridente ancora fiducia a Johnsen e Henry, autore di uno dei due goal, che agiranno insieme a Okereke, che ha siglato il raddoppio contro l'Empoli.

Thiago Motta, invece, ne cambia parecchi: Zoet tra i pali, difeso da Ferrer, Nikolaou, Erlic, recuperato per la gara del Penzo, e Bastoni.

Centrocampo a tre composto da capitan Maggiore, Kovalenko e Sala: in attacco out Agudelo e Colley, quindi spazio a Verde, che ritornerà titolare, con Gyasi e Manaj a completare il tridente.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Okereke, Henry, Johnsen.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Bastoni; Kovalenko, Maggiore, Sala; Verde, Manaj, Gyasi.