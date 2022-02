Ci sono partite in grado di far svoltare la stagione, in un senso o nell'altro, e Venezia-Genoa è proprio una di quelle: vera e propria sfida salvezza al 'Penzo', tra due squadre dal disperato bisogno di tirarsi fuori dalla zona pericolante.

21 punti per i lagunari, freschi di blitz sul campo del Torino, battuto grazie a una rete di Crnigoj; sei lunghezze di vantaggio sul 'Grifone', a caccia di una vittoria che in campionato manca addirittura dal 12 settembre (2-3 a Cagliari).

Zanetti senza gli squalificati Busio e Okereke e, soprattutto, l'infortunato Lezzerini che ha concluso anzitempo la sua stagione: torna titolare tra i pali Romero dopo oltre un mese. Ampadu playmaker, conferma per Crnigoj nel ruolo di mezzala. Aramu e Nani a sostegno di Henry in attacco.

Tra gli ospiti va verso l'esordio da titolare Gudmundsson sulla trequarti e alle spalle della punta Destro. Ostigard partner di Vanheusden al centro della retroguardia, Sturaro e Badelj formano la diga di centrocampo.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Gudmundsson; Destro.