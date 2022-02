Venezia-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Genoa

Venezia-Genoa Data: 20 febbraio 2022

20 febbraio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canate Tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 26ª giornata di Serie A propone sfide interessanti in testa e in coda alla classifica. Fa parte di questo secondo gruppo Venezia-Genoa: match che vede fronteggiarsi la quartultima e la penultima della classifica.

Con il successo ai danni del Torino ottenuto nell'ultimo turno di campionato, il Venezia è tornato a conquistare i tre punti dopo ben 10 partite. La precedente affermazione risale al 21 novembre 2021: 0-1 a Bologna con goal decisivo di Okereke.

Con l'arrivo in panchina di Alexander Blessin, il Genoa ha cambiato marcia conquistando 3 pareggi contro Udinese, Roma e Salernitana. Un trend che però ancora non basta, visto che i rossoblù sono comunque relegati in zona retrocessione.

Venezia e Genoa non si incontravano in Serie A dalla stagione 1962/63. La sfida giocata in terra veneta si chiuse con il punteggio di 0-0, mentre tra le mura amiche i rossoblù vinsero per 2-0 grazie all'autogoal di Santisteban e al sigillo finale di Bolzoni.

Per sapere molto altro riguardo a Venezia-Genoa, basterà aspettare le righe seguenti: troverete i canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming e le formazioni messe in campo dai due tecnici.

ORARIO VENEZIA-GENOA

La sfida tra Venezia e Genoa verrà giocata domenica 20 febbraio 2022, allo stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia. Il direttore di gara fischierà il calcio d'inizio alle ore 15.00.

DOVE VEDERE VENEZIA-GENOA IN TV

DAZN trasmetterà in esclusiva il confronto tra le formazioni allenate da Zanetti e Blessin. Questa piattaforma è presente grazie alla sua app sulle moderne smart tv, ma i suoi eventi possono essere visti anche su televisori non di ultima generazione. Bisogna però dotarsi di uno dei seguenti supporti e poi collegarlo alla tv: PlayStation 4/5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast.

VENEZIA-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Non c'è solo la tv per usufruire dei servizi offerti da DAZN, come appunto la partita in questione. La sua applicazione è infatti scaricabile anche per smartphone e tablet, mentre al sito ufficiale si può accedere da pc e notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Federico Zanon la voce di DAZN per quanto riguarda Venezia-Genoa, con Stefan Schwoch al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Il confronto del 'Penzo' verrà seguito integralmente anche qui su GOAL. Sul nostro portale riporteremo le formazioni ufficiali al momento dell'annuncio e poi, cliccando sulla cronaca testuale, non vi perderete nulla del match dal primo all'ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-GENOA

Due assenze importanti per squalifica per Zanetti, ovvero Busio e Okereke. Nel suo 4-3-3 spazio a Ceccaroni e Caldara come centrali davanti a Romero, in una difesa completata sugli esterni da Ebuehi e Haps. Ampadu in regia, supportato da Crnigoj e Cuisance. In avanti Nani dovrebbe vincere il ballottaggio con Johnsen per giocare in un tridente con Aramu e Henry.

Blessin non dovrebbe schierare dal primo minuto Criscito: in difesa Ostigard, al rientro dalla squalifica, e Vanheusden assieme ai terzini Hefti e Vasquez. Mediana a due con Sturaro e Badelj, a supporto di un quartetto offensivo che prevedere Ekuban, Amiri (in ballottaggio con Portanova) e Gudmundsson alle spalle dell'unica punta Destro.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Johnsen.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Gudmundsson; Destro.