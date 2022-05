Probabili formazioni Venezia-Cagliari: Nani unica punta, Nandez torna dal 1'

Ultimi 90' di passione non solo per quanto riguarda la corsa Scudetto: in palio vi è anche l'ultimo posto utile per la salvezza e, a contenderselo, sono il Cagliari (29 punti) e la Salernitana (31).

Sardi di scena nella tana del già retrocesso Venezia, che però ha l'opportunità di chiudere la Serie A non più all'ultimo posto solitario vista la sconfitta di ieri del Genoa: uno stimolo che non ha eguali se paragonato a quello dei rossoblù, costretti a fare risultato pieno e a sperare in un pari o in un ko della Salernitana contro l'Udinese.

In un ipotetico arrivo a pari punti, infatti, sarebbe la squadra di Agostini a spuntarla per la migliore differenza reti generale, considerata la parità assoluta negli scontri diretti (due pareggi tra andata e ritorno).

Soncin senza gli squalificati Kiyine, Okereke e Vacca, oltre a diversi indisponibili tra cui spiccano Aramu ed Henry: Nani unica punta nel 4-5-1, con Johnsen e Cuisance a supporto sulla trequarti. Ampadu nel cuore del centrocampo con Crnigoj, Svoboda tra i tre di difesa.

Distorsione a una caviglia per Dalbert, unico assente nel Cagliari: ritorno tra i titolari per Nandez, come non accadeva dal 19 gennaio in Coppa Italia e addirittura dal 18 dicembre in campionato. Pavoletti in ballottaggio con Keita per una maglia da titolare accanto a Joao Pedro.

VENEZIA (3-4-2-1): Mäenpää; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Ampadu, Haps; Johnsen, Cuisance; Nani.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Nandez, Rog, Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.