L'ultima spiaggia. Il Venezia, reduce da dieci sconfitte consecutive, deve necessariamente battere il Bologna per provare almeno a prolungare la propria permanenza nella massima serie. In caso di pareggio o di sconfitta, la formazione lagunare sarebbe matematicamente retrocessa in Serie B con due turni d'anticipo.

Non ha di questi problemi il Bologna, che nelle ultime settimane si è preso il lusso di battere l'Inter e di strappare il pareggio a Milan, Juventus e Roma. La squadra di Sinisa Mihajlovic, che tornerà in panchina al Penzo dopo il ricovero in ospedale, è reduce dallo 0-0 dell'Olimpico contro i giallorossi e vuole concludere nel migliore dei modi la propria stagione.

Soncin, privo dello squalificato Ampadu, dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Svoboda, Caldara e Ceccaroni a protezione della porta di Mäenpää. In mezzo al campo torna Vacca, con l'inserimento anche di Crnigoj e Cuisance. Mateju e Haps sugli esterni. Aramu in tandem con Henry in avanti.

Consueto 3-5-2 per il Bologna, dove i dubbi di formazione sono pochissimi. Barrow è favorito su Orsolini per far coppia con Arnautovic, mentre Bonifazi e Dominguez sono avanti nei ballottaggi rispettivamente con Theate e Svanberg.

VENEZIA (3-5-2): Mäenpää; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Cuisance, Haps; Aramu, Henry.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Aebischer, Dominguez, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic.