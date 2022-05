Venezia-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Bologna

Venezia-Bologna Data: 8 maggio 2022

8 maggio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Venezia-Bologna è una delle sfide in programma per la 36ª giornata di Serie A, con i lagunari ad un passo dalla retrocessione ma vogliosi di chiudere bene la stagione esattamente come i felsinei.

Classifica deficitaria per il Venezia, ultimo in classifica e con 10 sconfitte consecutive sul groppone. Dopo il passo falso nel recupero contro la Salernitana, le speranze di salvezza sono ridotte al minimo. Servono 9 punti nelle ultime 3 gare, oltre ad un crollo delle rivali.

Il Bologna dal canto suo è tranquillo, con il suo tredicesimo posto a quota 43 punti. I felsinei nelle ultime settimane si sono fatti valere contro le grandi, avendo fermato sull’1-1 la Juventus a Torino e addirittura battuto per 2-1 l’Inter tra le mura amiche.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in Serie A in casa dei veneti risale alla stagione 2001/02. Era il 23 settembre 2001, quando i rossoblù allenati da Francesco Guidolin vinsero per 0-1 grazie al goal decisivo di Zauli.

Nelle righe seguenti troverete molte altre informazioni utili che riguardano Venezia-Bologna, come i canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO VENEZIA-BOLOGNA

La sfida tra il Venezia e il Bologna verrà giocata domenica 8 maggio 2022, allo stadio ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE VENEZIA-BOLOGNA IN TV

Per assistere a Venezia-Bologna, sarà necessario avere un abbonamento a DAZN. Sarà infatti questa piattaforma a trasmettere in esclusiva la partita, visibile su ogni tipo di televisione. Con una smart tv basta accedere all’app, mentre una tv non smart va collegata a determinati supporti come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

VENEZIA-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

DAZN è una piattaforma fruibile anche in streaming, su pc, notebook, smartphone e tablet. Se gli utenti preferiscono pc e notebook devono accedere al sito ufficiale, mentre con smartphone e tablet, basta scaricare l’applicazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Gabriele Giustiniani è stato scelto da DAZN per raccontare la sfida insieme a Massimo Gobbi, con quest’ultimo al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Se volete seguire Venezia-Bologna, potete anche accedere al nostro portale. Qui su GOAL infatti, come di consueto, ci sarà la cronaca scritta che vi farà vivere le emozioni del match dal primo all’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-BOLOGNA

Soncin potrebbe tornare a schierare i suoi con il 4-3-3, piazzando Mateju (in ballottaggio con Ebuehi) e Haps sulle corsie esterne. Busio potrebbe prendere il posto dello squalificato Ampadu a centrocampo, mentre in avanti Okereke dovrebbe essere confermato accanto ad Henry e ad Aramu.

Modulo speculare in casa rossoblù, con i dubbi principali che riguardano centrocampo e attacco. Nel trio di centrocampo insieme a Soriano e Schouten, Dominguez ha più chances di giocare dall’inizio rispetto a Svanberg. In avanti, oltre ad Arnautovic, in campo uno tra Barrow (favorito) e Orsolini.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Dominguez, Hickey; Barrow, Arnautovic.