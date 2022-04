Probabili formazioni Venezia-Atalanta: Aramu gioca, Muriel con Zapata

Per migliorare la propria classifica, per tornare in orbita europea, per dare un senso al finale di campionato, per rialzarsi dopo troppe delusioni stagionali. Per tutto questo l'Atalanta va a Venezia, nel tentativo di superare ancora una volta i lagunari come ha già fatto sia all'andata (4-0) che in Coppa Italia (2-0).

Segui Venezia-Atalanta solo su DAZN. Attiva ora

Di fronte c'è un avversario disperatamente alla ricerca di una vittoria che manca ormai da più di due mesi (2-1 in casa del Torino a metà febbraio): nelle ultime cinque giornate il Venezia ha sempre perso, sprofondando in maniera totale in zona retrocessione dopo una discreta prima parte di campionato.

Nell'Atalanta torna Freuler, ristabilitosi dal guaio muscolare degli scorsi giorni: lo svizzero partirà dal primo minuto in coppia con de Roon, con Koopmeiners posizionato sulla trequarti in sostituzione di Malinovskyi, non convocato. Confermato Scalvini in difesa, così come Hateboer e Zappacosta sulle fasce. In avanti Zapata e uno tra Muriel e Boga, con il primo favorito.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Venezia ritrova Cuisance, che partirà titolare nel ruolo di mezzala. Crnigoj non è al meglio, ma stringerà i denti. Aramu sarà titolare e farà compagnia ad Henry e Okereke in attacco. Senza lo squalificato Haps, sarà Ullmann a fare il terzino sinistro.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Ullmann; Crnigoj, Fiordilino, Cuisance; Okereke, Henry, Aramu. All. Zanetti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Zapata. All. Gasperini.