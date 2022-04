Venezia-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Atalanta

Venezia-Atalanta Data: 23-04-2022

23-04-2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Venezia e Atalanta a confronto nel 34° turno del campionato di Serie A.

Match delicatissimo al 'Penzo' tra due squadre in profonda crisi di risultati. Da un lato il Venezia di Zanetti, terzultimo con 22 punti, e chiamato ad una vera e propria impresa per scongiurare il mesto ritorno in Serie B dopo una sola stagione in massima serie. Nell'ultimo turno, i lagunari hanno perso 1-0 al Franchi sul campo della Fiorentina scivolando a -6 dal quartultimo posto occupato dal Cagliari. Gli arancioneroverdi - che devono ancora recuperare una partita - sono reduci da ben sette sconfitte consecutive e non vincono in campionato addirittura dal 12 febbraio (2-1 in casa del Torino).

In laguna arriva l'Atalanta che nel giro di quattro giorni è uscita dall'Europa League perdendo contro il Lipisia ed ha anche incassato il terzo ko di fila in campionato per mano del Verona, corsaro 2-1 in quel di Bergamo. Una preoccupante involuzione che ha fatto precipitare la Dea all'ottavo posto in classifica ma con una partita in meno rispetto alla concorrenza.

Il match d'andata al Gewiss Stadium è terminato 4-0 per i nerazzurri: protagonista assoluto della partita è stato Pasalic autore di una tripletta, mentre il punto esclamativo lo ha messo Koopmeiners.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Venezia-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-ATALANTA

Venezia-Atalanta si giocherà sabato 23 aprile 2022 allo Stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia. Calcio d'inizio alle ore 15.00.

DOVE VEDERE VENEZIA-ATALANTA IN TV

La sfida in terra lagunare verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN: sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento prima di scaricare la relativa app su smart tv oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox, o tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick e TIMVISION BOX.

VENEZIA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

L'abbonamento a DAZN consentirà ai clienti anche la possibilità di seguire la partita del 'Penzo' in diretta streaming: basterà collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Venezia-Atalanta sarà raccontata su DAZN dalla voce di Alberto Santi e dal commento tecnico di Massimo Donati.

Collegandosi al sito ufficiale sarà possibile seguire il racconto di Venezia-Atalanta su GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-ATALANTA

Tante assenze per Zanetti che si prepara ad imbastire l'ormai più che collaudato 4-3-3: Henry nel tridente con Okereke e Johnsen. A centrocampo Ampadu agirà tra Crnigoj e Busio. In difesa linea a quattro: Mateju e Ullmann terzini, l'ex Caldara e Ceccaroni i centrali. Aramu pronto dalla panchina.

Scelte quasi obbligate per Gasperini che manda in campo dieci degli undici giocatori che hanno affrontato il Verona: al fianco di Boga e a supporto di Zapata ci sarà Pasalic che rileva l'infortunato Malinovskyi. In mediana lavoro per il duo orange Koopmeiners-De Roon, con Hateboer e Zappacosta riferimenti esterni. Davanti a Musso, tradizionale difesa a tre composta da Scalvini, favorito su Djimsiti, più Demiral e Palomino.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Crnigoj, Ampadu, Busio; Okereke, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Boga; Zapata. All. Gasperini.