Formazioni Uruguay-Spagna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Probabili formazioni Uruguay - Spagna
Formazione titolare
Allenatore
- M. Bielsa
- L. de la Fuente
Infortuni e squalifiche
Il Gruppo H regala un'ultima giornata molto interessante: la Spagna, prima con 4 punti, sfida a Guadalajara l'Uruguay di Bielsa, al centro delle polemiche in patria per la gestione del gruppo e per i risultati deludenti della Celeste. Un successo di Valverde e compagni nell'ultima gara del girone potrebbe addirittura valere il primo posto.
de la Fuente non vuole correre rischi e schiererà la miglior formazione possibile, affidandosi al talento sconfinato di Lamine Yamal: con lui Oyarzabal, reduce da una doppietta contro l'Arabia Saudita, e per la prima volta da titolare in questo Mondiale potrebbe esserci amNico Williams a completare il tridente.
Nell'Uruguay rischia ancora la panchina Darwin Nunez, con Vinas in vantaggio per il ruolo di centravanti del 4-2-3-1 di Bielsa, che dovrebbe recuperare Gimenez e Ronald Araujo almeno per la panchina, anche se il difensore dell'Atletico Madrid scalpita per rientrare.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING
Uruguay-Spagna sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.