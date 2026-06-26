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Formazioni Uruguay-Spagna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Uruguay vs Spagna
Uruguay
Spagna

La Spagna vuole blindare il primo posto nel Gruppo H, l'Uruguay va a caccia della qualificazione: scontro interessantissimo a Guadalajara, tutti gli occhi su Yamal, dopo le magie contro l'Arabia Saudita.

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Probabili formazioni Uruguay - Spagna

4-2-3-1
Uruguay crest
Uruguay
URU
Formazione
Spagna crest
Spagna
SPA
4-1-2-3
23F. Muslera3S. Caceres25J. Sanabria13G. Varela16M. Olivera20M. Araujo6R. Bentancur5M. Ugarte8F. Valverde14A. Canobbio21F. Vinas23U. Simon22P. Cubarsi14A. Laporte24M. Cucurella12P. Porro20Pedri16Rodri10D. Olmo21M. Oyarzabal19L. Yamal17N. Williams
Spagna crest
Spagna
SPA
4-2-3-1
Uruguay

Formazione titolare

Spagna

Allenatore

  • M. Bielsa
  • L. de la Fuente

Infortuni e squalifiche

    Il Gruppo H regala un'ultima giornata molto interessante: la Spagna, prima con 4 punti, sfida a Guadalajara l'Uruguay di Bielsa, al centro delle polemiche in patria per la gestione del gruppo e per i risultati deludenti della Celeste. Un successo di Valverde e compagni nell'ultima gara del girone potrebbe addirittura valere il primo posto.

    de la Fuente non vuole correre rischi e schiererà la miglior formazione possibile, affidandosi al talento sconfinato di Lamine Yamal: con lui Oyarzabal, reduce da una doppietta contro l'Arabia Saudita, e per la prima volta da titolare in questo Mondiale potrebbe esserci amNico Williams a completare il tridente.

    Nell'Uruguay rischia ancora la panchina Darwin Nunez, con Vinas in vantaggio per il ruolo di centravanti del 4-2-3-1 di Bielsa, che dovrebbe recuperare Gimenez e Ronald Araujo almeno per la panchina, anche se il difensore dell'Atletico Madrid scalpita per rientrare.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

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    Uruguay
    URU
    Spagna crest
    Spagna
    SPA

    Uruguay-Spagna sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

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