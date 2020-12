Formazioni ufficiali Milan-Celtic: Hauge titolare, gioca l'ex Laxalt

Con la giusta combinazione, il Milan può passare già stasera. Dentro Gabbia e Hauge. Nel Celtic, in crisi, gioca Laxalt.

Battere il a San Siro e sperare che il faccia lo stesso contro lo Sparta Praga. Questa è la combinazione giusta perché il possa accedere ai sedicesimi di finale di con un turno d'anticipo, potendosi così concentrare interamente sul campionato, dove ha 5 punti di margine sul secondo posto.

In panchina siederà Stefano Pioli, che ieri è guarito dal Coronavirus così come il suo vice, Giacomo Murelli. Mentre in campo si vedrà una formazione leggermente rivista e ritoccata rispetto al solito, con qualche cambio pensato per far rifiatare chi ha giocato di più.

Dentro più di una seconda linea: Dalot sulla destra, Gabbia al centro della difesa, Krunic a centrocampo assieme a Kessié, ma soprattutto il norvegese Hauge, schierato a sinistra sulla trequarti e desideroso di mettersi nuovamente in mostra dopo essere andato a segno in casa del , ma anche nella gara d'andata.

Pioli ha a disposizione sia Bennacer che Castillejo, entrambi recuperati dai rispettivi acciacchi fisici. Mentre l'ex empolese si accomoderà in panchina, lo spagnolo dovrebbe partire dal primo minuto. Davanti, in assenza di Ibrahimovic, toccherà ancora a Rebic agire da punta più avanzata.

Di fronte il Celtic, matematicamente eliminato e in un periodo nerissimo: i Bhoys sono reduci dalla scoppola rimediata contro lo Sparta Praga (1-4), ma pure dall'eliminazione dalla Scottish League Cup per mano del Ross County, oltre ad avere 11 punti di svantaggio dai battistrada. Risultati che hanno posto sulla graticola il tecnico Neil Lennon.

In campo, nel 4-2-3-1 con cui si schiereranno gli scozzesi, Laxalt titolare a sinistra. Il cartellino dell'uruguaiano, in prestito a Glasgow, è ancora di proprietà del Milan.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessiè, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Rogic, Frimpong; Edouard. All. Lennon.