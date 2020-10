Formazioni ufficiali Juventus-Verona: Pirlo con la coppia Dybala-Morata

La Juventus ospita il Verona nel posticipo serale della quinta giornata di campionato. Ancora assente CR7, Pirlo lancia Dybala e Bernardeschi.

La cerca continuità di risultati dopo la bella vittoria in contro la . Continuità che certamente non è ancora arrivata in , dopo la Vecchia Signora insegue ancora in classifica da dietro.

Oggi all'Allianz Stadium, nel posticipo serale, arriverà il di Ivan Juric, che in campionato è partito molto bene. Senza Cristiano Ronaldo, Chiesa, Alex Sandro, Chiellini e De Ligt, la Juventus è chiamata ad una grande prova per battere l'Hellas, anch'esso decimato dagli indisponibili: Cetin, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Danzi, Veloso e Benassi.

Tradizione favorevole ai bianconeri: la Juventus è andata a segno in tutte le ultime 14 gare di Serie A contro il Verona, parziale in cui ha ottenuto ben nove successi, tre pareggi e due sconfitte (tra cui la più recente, lo scorso febbraio, al Bentegodi).

E la squadra di Juric non arriva certo da un ottimo ruolino di marcia in trasferta. Il Verona è la squadra che aspetta da più turni il successo esterno in Serie A (12: 7N, 5P), tra quelle attualmente nella competizione. L’ultima volta che i gialloblù hanno giocato più trasferte consecutive nel massimo campionato senza vincerne neanche una è stata nel marzo 2016 (17).

Le formazioni ufficiali di Juventus-Verona

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. All. Pirlo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Tameze, Lazovic; Colley, Zaccagni; Kalinic. All. Juric.