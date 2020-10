Formazioni ufficiali Genoa-Inter: sorpresa Ranocchia, Hakimi disponibile

I nerazzurri al Ferraris per tornare alla vittoria dopo tre passi falsi tra campionato e Champions. Il Genoa ritrova la squadra quasi al completo.

Dopo i pareggi con e Mönchengladbach e la sconfitta nel derby contro il , l' è di scena al Ferraris per cercare una vittoria che manca da quasi un mese. Tra pause e passi falsi, la squadra di Conte vive un periodo di flessione: finora ha ottenuto 7 punti nelle prime quattro partite di .

Il , invece, di puntii ne ha quattro, con una partita in meno. Lunedì è tornato in campo a dopo aver saltato la sfida col per l'emergenza Covid-19 che aveva falcidiato la squadra di Maran . Ora il tecnico torna a sorridere, perché a Pegli è tornato il sereno: gli indisponibili sono solo tre, Brlek, Males e Sturaro.

Grifone con Bani in difesa insieme a Zapata e Goldaniga, Ghiglione e Czyborra esterni, Rovella in mediana. Davanti Pandev e Pjaca.

Antonio Conte risponde con il 3-4-1-2, con la conferma di Christian Eriksennel ruolo di trequartista: seconda gara da titolare per il danese, fuori Barella.

Per il resto Darmian la spunta su Hakimi, che è risultato negativo anche al secondo tampone ed è arruolabile per Genova . Perisic sulla sinistra, visto che Young è guarito, ma non disponibile. In difesa davanti ad Handanovic ci saranno D'Ambrosio, Ranocchia e Bastoni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI GENOA-INTER

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca. All. Maran.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Brozovic, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.