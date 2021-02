Formazioni ufficiali Crotone-Sassuolo: Caputo punto fermo

Crotone con Ounas e Di Carmine in avanti, Messias torna dopo la squalifica. Nel Sassuolo out Boga e Chiriches: spazio a Lopez e Peluso.

Il Sassuolo per uscire dalla crisi, il Crotone per provare ad abbandonare l'ultimo posto solitario: match dall'importanza di classifica enorme quello in programma allo 'Scida', tra due formazioni che fanno dello stile di gioco offensivo un vero e proprio mantra.

Dimostrazione ne è l'incontro del girone d'andata, terminato sul 4-1 in favore dei neroverdi dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, con Simy a illudere i calabresi sul pari prima dell'ondata emiliana.

Stroppa intenzionato conferma la fiducia a Di Carmine in tandem con Ounas in attacco, Zanellato regista con Messias (al rientro dopo la squalifica scontata contro il Milan) e Zanellato mezzali. Problema agli adduttori per Benali. Pereira e Reca i due esterni. Dietro Djidji, Golemic e Luperto a protezione della porta di Cordaz.

De Zerbi senza Chiriches e Boga, entrambi ai box: accanto a Marlon in difesa c'è Peluso, sulla trequarti chance per Lopez. Magnanelli partner di Locatelli in mediana, Berardi e Djuricic completano la linea dei rifinitori dietro a Caputo. Müldür e Rogerio a presidiare le corsie arretrate, Consigli tra i pali.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; P.Pereira, Messias, Petriccione, Zanellato, Reca; Di Carmine, Ounas.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo