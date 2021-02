Crotone-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Crotone e Sassuolo di fronte nel 22° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare la partita in tv e streaming.

Il Crotone ultimo in classifica cerca di risollevarsi dopo tre sconfitte consecutive: avversario del 22° turno di Serie A è il Sassuolo, in crisi di risultati (quattro sconfitte nelle ultime sei, Coppa Italia compresa).

I neroverdi hanno perso tra le mura amiche del 'Mapei Stadium' contro lo Spezia nell'ultima giornata: inutile il vantaggio di Caputo, a cui hanno risposto Erlic e Gyasi per la rimonta ligure.

Sconfitta anche per i calabresi, asfaltati dal Milan a San Siro: a segno Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic con una doppietta a testa.

Cinque le reti nella gara d'andata giocata il 3 ottobre a Reggio Emilia: 4-1 in favore del Sassuolo, trascinato da due goal di Caputo unitamente alle marcature di Berardi e Locatelli. Di Simy, su calcio di rigore, il momentaneo 1-1.

In questo articolo tutto il necessario su Crotone-Sassuolo: dagli aggiornamenti sulle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Crotone-Sassuolo si disputerà domenica 14 febbraio 2021 allo stadio 'Ezio Scida' di Crotone: assenti le due tifoserie sugli spalti in osservanza delle norme anti-Covid. Calcio d'inizio previsto per le ore 18.

La sfida tra Crotone e Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La visione in streaming di Crotone-Sassuolo sarà disponibile, per gli abbonati Sky, attraverso l'applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet.

L'alternativa è rappresentata da Now TV, piattaforma online che consente di assistere alla programmazione Sky dopo aver sottoscritto uno degli abbonamenti offerti.

Stroppa potrebbe confermare Di Carmine al posto di Simy come partner di Ounas. Torna Messias, che dovrebbe agire nel ruolo di mezzala con Benali e Zanellato. Reca ancora out: Rispoli e Pedro Pereira sulle fasce. Djidji, Golemic (o Marrone) e Luperto nel trio difensivo a protezione di Cordaz.

De Zerbi verso l'inserimento tra i titolari di Berardi, ormai recuperato. Out per infortunio invece Boga, che lascia spazio a Traoré. Maxime Lopez pronto a giocare assieme a Locatelli in mediana dopo la squalifica, ma anche Obiang scalpita per mantenere il posto. In difesa dubbi sugli esterni Muldur-Toljan e Rogerio-Kyriakopoulos, coppia centrale Chiriches-Marlon.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Zanellato, Benali, P. Pereira; Ounas, Di Carmine.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo.