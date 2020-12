Formazioni ufficiali Cagliari-Inter: Eriksen pronto a partire titolare

L'Inter punta tutto sul campionato dopo l'eliminazione europea: nel Cagliari dentro Pavoletti e Zappa, nerazzurri con Sanchez e Perisic.

Eliminazione europea dura da digerire per l', che ora deve puntare a conquistare lo Scudetto per salvare la stagione. Nerazzurri di scena sull'ostico campo di , con i rossoblù padroni di casa decisi ad alzare l'asticella e puntare a qualcosa in più della salvezza.

In l'Inter arriva dalla vittoria convincente contro il Bologna, mentre il Cagliari dal comunque ottimo pareggio contro il Verona per uno a uno. I nerazzurri vogliono a tutti i costi puntare tutto sul campionato e ridurre il gap sul .

Nella passata stagione pareggio a San Siro e successo del team Conte in Sardegna. Per la squadra meneghina sono 21 i punti in classifica fin qui, mentre il Cagliari ne ha ottenuti 12, imbattuto però tra le mura casalinghe da fine settembre.

Altre squadre

Leonardo Pavoletti ha segnato tre goal in quattro sfide casalinghe di Serie A giocate contro l’Inter ed è andato a segno in entrambe le ultime due contro i nerazzurri in casa (marzo 2019 e novembre 2017, entrambe con la maglia del Cagliari).

Tra i giocatori con più di tre trasferte giocate in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku è quello che ha la miglior media goal a partita in esterna: 18 reti in 23 gare fuori casa (0.78).

Di Francesco punta su Pavoletti, mentre Simeone, che ha superato il coronavirus, parte dalla panchina. Conferma per Zappa come esterno d'attacco, insieme a Joao Pedro e Sottil. A centrocampo intoccabili Rog e Marin, come Cragno tra i pali. Faragò e Lykogiannis terzini, in mezzo ci sono Carboni e Walukiewicz.

Conte propone dal 1' Eriksen dopo le mille polemiche delle ultime settimane, mentre Darmian e Perisic sono gli esterni di centrocampo. Sanchez fa rifiatare Lautaro Martinez, Lukaku al suo fianco. Interni titolari Barella e Brozovic, Handanovic in porta difeso da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.