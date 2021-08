Formazioni ufficiali Betis-Roma: gioca Shomurodov

La Roma si avvicina ai primi impegni ufficiali affrontando il Betis in amichevole: Mourinho lancia l'attaccante uzbeko dal 1'.

Le amichevoli estive della Roma stanno per terminare, dovendo poi affrontare i primi impegni ufficiali. I giallorossi andranno a far visita al Betis Siviglia, sfidandolo in un test con calcio d'inizio fissato alle ore 22.00 allo Stadio Benito Villamarín .

La formazione di José Mourinho viene da un precampionato positivo, nel quale fino a questo momento non sono arrivate sconfitte. Dopo i primi successi contro Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen, sono arrivati due pareggi contro Porto e Siviglia. Il 3-1 al Belenenses ha chiuso il ritiro dei giallorossi in Portogallo.

L'ultima amichevole estiva della Roma sarà il 14 agosto contro il Raja Casablanca, per poi affrontare i primi impegni ufficiali. Il 19 è in programma l'andata dei playoff di Conference League, da giocare contro la vincente tra Molde e Trabzonspor (che nella gara d'andata hanno pareggiato per 3-3).

Mourinho si affida al 4-2-3-1, con il nuovo acquisto Rui Patricio tra i pali. Al centro della difesa ci saranno Mancini e Smalling, mentre sulla corsia di destra verrà schierato Karsdorp. A sinistra invece spazio a Calafiori, che dovrà sfruttare al massimo questa chance dato che presto dovrebbe avere la concorrenza di Matias Viña (in arrivo dal Palmeiras).

Nella zona nevralgica del campo è da registrare il ritorno di Cristante, al primo match in giallorosso da campione d'Europa. L'ex Atalanta agirà in coppia con Diawara, a sostegno di un attacco che prevede Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan come trequartisti mentre Dzeko come prima punta. Possibile esordio a gara in corso per Shomurodov, ultimo acquisto in casa giallorossa (arrivato dal Genoa per circa 20 milioni di euro).

L'avversario della Roma non è di poco contro, dato che il Betis Siviglia è reduce da un brillante sesto posto in Liga. Il tecnico Manuel Pellegrini risponderà con un modulo speculare a quello di Mourinho, in cui Rui Silva comanderà tra i pali una difesa composta da Montoya, Kike Hermoso, Víctor Ruiz e Calderón.

Paul e William Carvalho saranno i guardiani della zona nevralgica del campo, dove dovranno bloccare sul nascere le iniziative giallorosse. Tra le linee spazio a Rober, Canales e Tello, a sostegno dell'unica punta Borja Iglesias (autore di 11 goal in campionato nella scorsa stagione).

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Rui Silva; Sabali, Edgar, Victor Ruiz, Alex Moreno; Paul, Canales; Rodri, Aitor Ruibal, Fekir; Borja Iglesias.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.