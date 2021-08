Betis-Roma dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma di Mourinho affronta il Betis a Siviglia sabato 7 agosto nella sfida valida per l'Unbeatables Cup, nuovo torneo con Fiorentina ed Espanyol.

Nuovo appuntamento in amichevole per la Roma di José Mourinho. Dopo i pareggi contro Porto e Siviglia, la formazione giallorossa affronta il Real Betis all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia nella prima edizione dell''Unbeatables Cup', torneo al quale partecipano anche Fiorentina ed Espanyol.

La formazione capitolina ha conquistato finora i successi contro Montecatini, Ternana, Triestina e Debreceni, prima dei pareggi contro il Porto e il Siviglia, mostrando una certa sterilità offensiva da eliminare in vista dell'inizio della Serie A 2021/2022.

I giallorossi, che hanno ufficializzato il colpo Shomurodov in attacco dal Genoa, esordiranno in campionato il 22 agosto contro la Fiorentina all'Olimpico.

Il Betis di Pellegrini, sesta forza dell'ultima stagione di Liga, è qualificato per la fase a gironi di Europa League e si prepara a un'altra stagione con l'obiettivo di migliorare il risultato dello scorso campionato e restare nel gruppo di formazioni qualificate alla coppe europee.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Betis-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come poter assistere al match in diretta tv e streaming.

BETIS (4-3-3): Silva; Sabaly, Ruiz, Hermoso, Miranda; Guardado, Carvalho, Camarasa; Fekir, Moron, Canales. All. Pellegrini.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral. All. Mourinho.