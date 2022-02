La sosta delle Nazionali è alle spalle per Udinese e Torino, nuovamente in campo in Serie A. Punti importanti in chiave salvezza ed Europa in terra friulana, con i bianconeri di Cioffi che hanno visto il proprio vantaggio sul terzultimo posto ridotto a sette punti.

Per il Torino di Juric, invece, l'obiettivo è quello di combattere per Europa e Conference League: sono pochi i punti che separano la squadra piemontese da sesto e settimo posto, in una grande bagarre tra le big della Serie A e sorprese pronte ad approfittare del minimo passo falso.

Nell'Udinese ci sarà Success al fianco di Beto, con Udogie e Molina esterni di centrocampo. Nel 3-5-2 bianconero in mezzo c'è Walace con Makengo ed Arslan, mentre Silvestri giocherà tra i pali. Difesa a tre composta da Becao, Nuytinck e Perez.

Dall'altra parte Sanabria confermato prima punta, con Brekalo e Praet sulla trequarti. Sulle fasce ci saranno Vojvoda e Singo, in mezzo Mandragora e Lukic. In porta come di consueto Milinkovic-Savic, retroguardia con Zima, Buongiorno (o Izzo) e Rodriguez.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-TORINO

L'articolo prosegue qui sotto

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.