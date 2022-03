Udinese e Roma si sfidano alla Dacia Arena nel match che chiude il programma domenicale del 29° turno di Serie A.

Cioffi è costretto a fare a meno dello squalificato Walace, rimpiazzato in linea mediana da Makengo che completa il reparto insieme a Arslan e Pereyra: sulle corsie laterali conferme piene per Molina a destra e Udogie a sinistra. In attacco toccherà nuovamente al tandem Beto-Deulofeu, mentre in difesa solito schieramento a tre con Becao, Marì e Perez a protezione della porta di Silvestri.

L'articolo prosegue qui sotto

Una squalifica anche in casa Roma con Mkhitaryan espulso nel finale del match contro l'Atalanta. Al posto dell'armeno scalda i motori Sergio Oliveira, match winner di coppa, e pronto a fare coppia in mediana con Cristante. Sulle fasce fiducia a Karsdorp a destra e a Zalewski sulla corsia mancina. In avanti Pellegrini a rimorchio del duo Zaniolo-Abraham. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio.

PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-ROMA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Arslan, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho