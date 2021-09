Probabili formazioni Udinese-Napoli: Manolas rischia, fuori Deulofeu

Il Napoli va in casa dell'Udinese per conquistare la vetta solitaria della Serie A. Spalletti ha deciso quasi tutto, Gotti schiera Pereyra in attacco.

Vincere per volare nuovamente in vetta alla classifica. Questa volta da soli. Il Napoli ha un imperativo chiaro in vista della gara contro l'Udinese, posticipo che chiuderà la quinta giornata di Serie A prima che si aprano le porte del turno infrasettimanale.

Unica formazione a punteggio pieno fino a questo momento, il Napoli può salire a quota 12 punti. +2 sulla coppia formata da Inter e Milan, attualmente prime nella graduatoria. +3 sulla Roma, che ha perso a Verona. E addirittura +10 sulla Juventus.

Di fronte c'è però un avversario che ha iniziato col piede giusto il proprio campionato: fermando proprio la Juve in casa, poi superando agevolmente il Venezia, infine firmando un bel colpo in casa dello Spezia a pochi secondi dalla fine. Totale: 7 punti in 3 giornate. Non male.

Capitolo formazioni. Quella del Napoli sembra essere praticamente già decisa. Spalletti dovrebbe affidarsi ai titolari e non rinuncerà al super Osimhen visto a Leicester. In campo anche Zielinski, panchina invece per Elmas. L'unico dubbio riguarda la difesa, dove Rrahmani potrebbe anche essere confermato al posto di Manolas.

Per quanto riguarda l'Udinese, Gotti si copre togliendo un attaccante come Deulofeu e puntando su un centrocampista offensivo come Pereyra al fianco di Pussetto. Difesa con Becao, Nuytinck e Samir davanti a Silvestri. Larsen, nonostante qualche fastidio muscolare, giocherà titolare sulla sinistra.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Larsen; Pereyra, Pussetto. All. Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti