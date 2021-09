Udinese-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli va a fare visita all'Udinese alla 4ª giornata di Serie A: tante info sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

UDINESE-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Napoli

Udinese-Napoli Data: 20 settembre 2021

20 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport 4K (numero 213 satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go , NOW

La Serie A chiude il programma della 4ª giornata con Udinese-Napoli: due squadre in salute, vogliose di proseguire nel loro ottimo inizio di stagione continuando ad occupare la parte alta della classifica.

La formazione allenata da Luca Gotti è tra le rivelazioni di questo inizio di stagione. In 3 partite ha conquistato punti, frutto del 2-2 all'esordio contro la Juventus e delle vittorie ai danni di Venezia e Spezia.

Viaggia a ritmo ancora più spedito il Napoli di Luciano Spalletti, a punteggio pieno come Roma e Milan. Grande entusiasmo in casa partenopea, soprattutto per la vittoria contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato.

Sono 88 i precedenti tra le due squadre, con 19 vittorie dei bianconeri e 38 degli azzurri. Sono 31, infine, le sfide finite in parità. L'Udinese non vince in casa contro il Napoli dalla stagione 2015/16: successo per 3-1, grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e al sigillo definitivo di Thereau.

Le informazioni più importanti su Udinese-Napoli sonno qui di seguito: dalle formazioni aggiornate quotidianamente fino a come fare per guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDNESE-NAPOLI

Sarà la Dacia Arena il teatro del match tra Udinese e Napoli, che verrà giocato lunedì 20 settembre con inizio fissato per le 20.45. Dirige il Sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Udinese-Napoli verrà trasmessa da DAZN, la cui app è presente sulle moderne smart tv. In assenza di un supporto del genere, potete dotarvi di un TIMVISION BOX, di un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure di una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) e collegare uno di questi dispositivi ad un normale televisore.

In alternativa c'è anche la diretta della partita su Sky, per la precisione accedendo al canale Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per la sfida che mette di fronte Udinese e Napoli, DAZN ha scelto Pierluigi Pardo come telecronista e Dario Marcolin per il commento tecnico. la coppia di Sky designata per il match è invece composta da Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Coloro che possiedono l'abbonamento a DAZN, potranno guardarsi il match scaricando l'app su dispositivi come smartphone e tablet oppure accedendo al sito tramite il loro pc. La diretta streaming sarà garantita anche agli abbonati Sky, grazie all'app Sky Go. Come terza opzione, infine, figura NOW ovvero il servizio on demand che consente di vedere il meglio della programmazione dell'emittente satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente anche qui su Goal seguiremo il match, attraverso un racconto che partirà con l'annuncio delle formazioni ufficiali, vi farà vivere tutte le emozioni della sfida e terminerà allo scoccare del fischio finale del direttore di gara.

Pochi dubbi per Gotti riguardo alla difesa, con Becao, Nuytinck e Samir davanti a Silvestri. Gli esterni di centrocampo saranno Molina e Larsen, mentre ad Arslan e Pereyra verrà dato il compito di dare sostanza in mediana e di inserirsi in avanti. Walace è in ballottaggio con Makengo, così come Deulofeu è insidiato da Beto per il ruolo di partner di Pussetto.

Qualche cambio da parte di Spalletti rispetto alla sfida di Europa League contro il Leicester, come Manolas e il rientrante Mario Rui in una difesa completata da Di Lorenzo e Koulibaly. Ospina confermato tra i pali, così come Fabian Ruiz-Anguissa come diga di centrocampo. Sulla trequarti Politano è in vantaggio su Lozano, per giocare insieme a Zielinski e Insigne nel trio alle spalle di Osimhen.

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.