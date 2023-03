I rossoneri di scena sul alla Dacia Arena contro i friulani: Ibra torna titolare. Brahim Diaz e Saelemaekers dall'inizio. Udinese con Beto-Success.

Dopo la sconfitta in casa della Fiorentina e il pari interno contro la Salernitana, il Milan riparte dalla Dacia Arena per affrontare l'Udinese.

Sottil è pronto a varare l'ormai tradizionale 3-5-1-1 con Pereyra ad agire alle spalle di Beto. In mezzo al campo Arslan, Walace e Lovric, sulle fasce Ehizibue e Udogie. In difesa Becao, Bijol e Perez con Silvestri tra i pali.

Sul fronte milanista, dopo oltre un anno (precisamente da Milan-Spezia del 17 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic è pronto a riprendersi un posto da titolare nell'undici che Stefano Pioli. L'attaccante svedese, infatti, è forte candidato al ruolo di riferimento offensivo nel 3-4-2-1 del Diavolo alla Dacia Arena, complice anche la squalifica di Giroud.

A sostegno di Ibra dovrebbero agire Brahim Diaz e Leao. A centrocampo, proverbiale linea a quattro con Tonali e Bennacer al centro, mentre Saelemaekers e Theo Hernandez presidieranno le corsie laterali, anche se il francese è in dubbio a causa di una leggera indisposizione: se non dovesse farcela, spazio a Ballo-Touré. Tutto secondo copione in difesa con lo schieramento a tre Kalulu-Thiaw-Tomori a protezione di Maignan.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-MILAN

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Beto. All. Sottil.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.