Probabili formazioni Udinese-Genoa: gioca Deulofeu

Punti essenziali in chiave salvezza dopo il pari tra Cagliari e Salernitana e il successo della Sampdoria. Udinese e Genoa aprono la domenica di Serie A, con l'intenzione di conquistare un successo che sarebbe essenziale in questa parte di torneo, considerando la classifica di entrambe.

Il Genoa è infatti terzultimo con un solo punto rispetto alle ultime due della classe (le già citate Cagliari e Salernitana), mentre l'Udinese è quintultima con cinque punti dalla zona salvezza. Una gara che potrebbe mettere in difficoltà parecchie squadre, o lasciarne tranquille altrettante.

Gotti sceglie Deulofeu spalla di Beto, a centrocampo ci saranno Pereyra e Arslan insieme al play Walace, mentre Udogie e Molina agiranno da esterni. In porta Silvestri, difeso da Becao, Nuytinck e Samir.

Dall'altra parte Shevchenko cerca la svolta stagionale optando per Ekuban al fianco di Bianchi, in un 3-5-2 in cui saranno Sabelli e Cambiaso a presidiare le fasce. In mezzo Badelj, Rovella e Sturaro, tra i pali c'è Sirigu. Difesa a tre composta da Birashi, Vasquez e Masiello.

UDINESE-GENOA, PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Ekuban.