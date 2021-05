Probabili formazioni Udinese-Bologna: Okaka e Skov Olsen titolari

Nell'Udinese giocano Arslan e Pereyra, fuori Llorente. Bologna con Barrow e Palacio, in difesa c'è Dijks.

39 punti per entrambe e quota 40 ad un passo. Udinese e Bologna sono virtualmente salve, grazie alle otto lunghezze sulla zona calda, ma in virtù dello scontro diretto tra Cagliari e Benevento proveranno a portare via l'intera posta, così da essere sicure di giocare ancora una volta la Serie A.

Gotti sceglie Okaka nuovamente come centravanti, lasciando fuori Llorente. Fuori causa ancora una volta Nestorovski, Pussetto e Deulofeu, che torneranno a disposizione dell'Udinese, in caso di conferma, solamente nella prossima stagione.

In porta ci sarà Musso, con Becao, Bonifazi e Nuytinck a comporre la retroguardia. Molina e Larsen larghi sulle fasce di centrocampo, Pereyra trequartista nel 3-5-1-1. Interni Walace, De Pau ed Arslan.

Sinisa Mihajlovic propone Palacio come prima punta del suo 4-2-3-1, mentre alle sue spalle ci saranno Vignato, Barrow e Skov Olsen. Sansone è recuperato ma partirà dalla panchina. A centrocampo spazio per Schouten e Soriano.

In difesa ci saranno Tomiyasu e Dijks come esterni, mentre davanti a Skorupski agiranno Danilo e Soumaoro. Out per infortunio Santander alla pari di Medel e Dominguez.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Okaka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio.