Udinese-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Anticipo del sabato alle 15 per il 35° turno: l'Udinese ospita il Bologna. Tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Udinese e Bologna scendono in campo nel secondo anticipo delle 15 per il 35° turno di Serie A. Alla Dacia Arena va di scena una gara tra due formazioni che hanno praticamente ottenuto l'obiettivo salvezza. Sono otto i punti di distacco dal Benevento, terz'ultimo in classifica. Il Bologna, nelle ultime quattro gare giocate in casa dei bianconeri, ha sempre perso e proverà a sfatare questo tabù. La vittoria manca dal 14 febbraio 2016, quando Destro decise la gara con un gol all'80. In totale l’Udinese ha perso solo una delle ultime sette sfide contro il Bologna in Serie A (4 vittorie e 2 pareggi), 1-2 nel settembre 2018.

Per la squadra di Mihajlovic sarà un'occasione per tornare alla vittoria che manca dal 18 aprile, 4-1 contro lo Spezia: poi 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime sei gare. La formazione di Gotti ha perso le ultime quattro partite disputate in casa, contro Cagliari, Torino, Lazio e Juventus. Quella felsinea, invece, ha conquistato solo 13 punti lontano dal Dall'Ara.

All'andata è finita 2-2: Tomiyasu e Svanberg per il Bologna, Pereyra e Arslan per l'Udinese.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-BOLOGNA

La sfida tra Udinese e Bologna si giocherà sabato 8 maggio alle ore 15: alla Dacia Arena di Udine non ci saranno i tifosi, causa restrizioni imposte dalle autorite per il contenimento del contagio da Covid-19

Il match tra Udinese e Bologna sarà visibile in diretta televisiva su Sky, che trasmetterà la partita sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre).

Tramite Sky Go sarà possibile seguire Udinese-Bologna in diretta streaming sia su pc o notebook, collegandosi con il sito della piattaforma, sia con tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, prima però servirà scaricare la app per sistemi Android e iOS. Altra possibilità tramite NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle gare di Serie A ai clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Goal permetterà ai suoi lettori di seguire la sfida Udinese-Bologna anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Verosimilmente sarà 3-5-1-1 per l'Udinese con Musso in porta, Becao, Bonifazi e Nuyitinck in difesa. Molina e Larsen esterni con De Paul, Walace e Arslan in mezzo. Pereyra alle spalle di Okaka.

4-2-3-1 per il Bologna con Skorupski tra i pali, Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks in difesa. Schouten e Soriano in mezzo. Skov Olsen, Vignato e Barrow alle spalle di Palacio, unica punta.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Okaka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio.