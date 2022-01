Udinese e Atalanta potranno affrontarsi. Nonostante l'emergenza legata ai numerosi casi di positività al COVID-19, la Lega Serie A ha confermato che la sfida tra i friulani e i bergamaschi si disputerà regolarmente alla Dacia Arena alle 16:30.

Entrambe le squadre non sono scese in campo nel turno dell'Epifania e aprono il 2022 con il match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Giovedì non sono state disputate Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino per le quarantene disposizione dalle ASL.

I bianconeri devono recuperare due sfide e hanno ottenuto quattro punti nelle ultime due uscite, frutto del pari casalingo contro il Milan - nella gara d'esordio di Cioffi sulla panchina friulana - e il successo netto per 4-0 a Cagliari.

L'Atalanta non vince da due turni, con un solo punto conquistato tra Genoa e Roma a fine 2021. I bergamaschi occupano il quarto posto, con due punti in meno ma una sfida da recuperare rispetto al Napoli.

Sono numerosi i positivi al Coronavirus in casa Udinese, con Cioffi che deve attingere forze fresche e calciatori arruolabili dalla Primavera. Tra i calciatori che non saranno a disposizione ci sono i vari Makengo, Nestorowski, Soppy, Udogie e Zeegelaar. I friulani si schiereranno con De Maio, Nuytinck e Becao davanti a Silvestri. A centrocampo spazio a Perez e Molina sulle fasce, con Arslan e Walace in mezzo. In avanti con Deulofeu ci saranno Pussetto e Success.

Nell'Atalanta sono tre i calciatori positivi al Coronavirus, i cui nomi non sono stati comunicati. Solito 3-4-2-1 per Gasperini con Djimsiti, Demiral e Toloi davanti a comporre la linea difensiva davanti a Musso. Sulle corsie esterne agiranno Hateboer e Maehle, con De Roon e Koopmeiners in mezzo. Davanti spazio a Muriel con Malinovskyi e Pasalic alle spalle del colombiano.

Oltre ai positivi al Covid, nell'Udinese mancherà il lungodegente Pereyra, fermo per l'infortunio alla spalla, mentre nell'Atalanta out Gosens e Zapata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-ATALANTA

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; Becao, Nuytinck, De Maio; Molina, Arslan, Walace, Perez; Pussetto, Deulofeu; Success. All. Cioffi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.