L'Inghilterra ha eliminato la Germania, l'Ucraina ha avuto la meglio sulla Svezia: ora il confronto nei quarti di Euro 2020.

Euro 2020 va avanti, con la sfida dei quarti di finale tra l'Ucraina di Shevchenko e l'Inghilterra di Soutgate. I primi sono tra le maggiori sorprese del torneo, i secondi sono decisi a cambiare la propria storia e conquistare per la prima volta il torneo.

Grande fiducia per l'Inghilterra dopo aver spezzato il tabù Germania, battuta negli ottavi per 2-0. L'Ucraina è invece reduce dai supplementari contro la Svezia, sfida risolta all'ultimissimo secondo. Ora il confronto per i quarti all'Olimpico di Roma, così da conquistare un posto in semifinale dove troveranno la vincente di Danimarca-Repubblica Ceca.

Shevchenko conferma la difesa a tre, includendo però la Kryvtsov insieme a Zabarnyi e Matviyenko. Malinovskyi ancora in ballottaggio con Stepanenko in un centrocampo completato da Sydorchuk, Shaparenko e Zinchenko, tra i pali Bushchan. In attacco Yarmolenko con Yaremchuk. Fuori Besedin e Zubkov.

Nell'Inghilterra nuovamente fuori Foden, con Kane ad agire davanti a Sterling, Saka e uno tra Mount e Grealish. A centrocampo spazio per Rice e Phillips, mentre Pickford è titolare tra i pali. Retroguardia a quattro composta da Walker, Stones, Maguire e Shaw.

UCRAINA (3-5-2): Buschchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Stepanenko, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Mount, Saka, Sterling; Kane.