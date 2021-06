Dopo aver battuto la Germania agli ottavi, ai quarti di finale a Roma l'Inghilterra sfiderà l'Ucraina: dove vedere la partita in tv e streaming.

Sono otto le squadre rimaste in corsa a Euro 2020 che possono ancora sognare di salire sul tetto d’Europa. La massima competizione continentale si è infatti spinta fino ai quarti di finale e tra le sfide che proporrà nel prossimo turno c’è anche quella che vedrà opposte Ucraina e Inghilterra.

Quella allenata da Shevchenko è una delle grandi sorprese del torneo. Dopo essersi infatti piazzata al terzo posto nel Gruppo C alle spalle di Olanda e Austria, con una vittoria all’attivo, negli ottavi ha superato l’ostacolo Svezia al termine di un’incredibile maratona. A decidere la sfida di Glasgow è stato infatti il colpo di testa con il quale Dovbyk al 121’ ha fissato il risultato sul 2-1 finale.

L'Inghilterra punta a tornare a Wembley, dove ha giocato tutte le tre partite del girone: due vittorie con Croazia e Repubblica Ceca e un pareggio con la Scozia, per poi vincere anche l'ottavo di finale contro la Germania, un 2-0 firmato da Sterling e Kane.

Quello che andrà in scena sarà l’ottavo confronto complessivo tra le due Nazionali. Il bilancio sorride all’Inghilterra in virtù delle quattro vittorie conseguite a fronte di due pareggi e di un’affermazione dell’Ucraina.

Le due squadra non si sfidano in una partita ufficiale dal 10 settembre 2013, quando si chiuse sullo 0-0 una gara valida per le qualificazioni ai Campionati del Mondo.

Qui potete trovare tutte le informazionii necessarie per arrivare pronti a Ucraina-Inghilterra: dalle ultime sulle formazioni fino a dove vedere la partita in diretta tv e streaming .

QUANDO SI GIOCA UCRAINA-INGHILTERRA

Ucraina-Inghilterra si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, che ospiterà la quarta e ultima partita del 'proprio' torneo. Il calcio d'inizio sarà fissato per sabato 3 luglio con calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE UCRAINA-INGHILTERRA IN TV E STREAMING

Ucraina-Inghilterra, l'ultimo quarto di finale del programma di Euro 2020, sarà visibile sulle reti Rai, precisamente su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), e anche su Sky con canali di riferimento Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Per poter seguire la partita in streaming ci sarà a disposizione il servizio Rai Play, scaricando l'app su tablet o smartphone, oppure collegandosi al sito da pc o notebook. Gli abbonati Sky potranno anche seguire la partita su Sky Go, sempre tramite app o browser.

L'alternativa è anche NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti che contenga l'intero programma di Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA-INGHILTERRA

Probabile conferma della difesa a tre per Shevchenko, con la novità Kryvtsov tra il giovanissimo Zabarnyi e Matviyenko. Malinovskyi ritrova posto da titolare a centrocampo. In attacco Yarmolenko stringe i denti. Fuori Besedin e Zubkov.

Saka verso la conferma, con Grealish che preme per un posto da titolare. Conferme anche a centrocampo. Può cambiare dunque il modulo: il ritorno a quattro è plausibile, con Trippier che può essere il sacrificato.

UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Grealish, Sterling; Kane.